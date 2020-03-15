Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Levent bağlantı yolu Maslak istikametinde meydana geldi.

Bağlantı yolundan otomobiliyle Maslak istikametine giden Erol Bergama direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, önce bir otomobile daha sonra ise direğe çarparak ters döndü.

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki sürücü Bergama ve eşi yaralandı.

Yaralı sürücü Bergama ve eşi, sağlık ekipleri tarafından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Bariyerlerin üzerine çıktı, oradan da direğe vurdu"

Kazayı gören bir sürücü, "Arkadan gördük, bariyerlerin üzerine çıktı. Oradan da direğe vurdu. 2 kişi yaralıydı, bayanın durumu ağırdı. Araç pert olmuş" dedi.