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Türkiye
DHA 18.08.2023 03:54

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı

Beykoz'da yol ayrımındaki bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı
[Fotograf: DHA]

Kaza, 00.30 sıralarında Yeni Riva Yolu Kavacık mevkinde meydana geldi.

Polenezköy Riva istikametine ilerleyen B.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Halil Ulukurt Tüneli çıkışındaki yol ayrımında bulunan demir bariyerlere çarparak takla attı.

Bariyerlere çarpan otomobil takla attı

Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü B.Ç. ile yanında bulunan H.V.Y. çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk ederken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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