Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.10.2023 10:50

Baraj suyu çekilince Çağlayan Köprüsü ortaya çıktı

Kırklareli'nde baraj suyu altında kalan Çağlayan Köprüsü, su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı.

Baraj suyu çekilince Çağlayan Köprüsü ortaya çıktı
[Fotograf: AA]

Kuzeyde kalan köylere alternatif ulaşımda kullanılan Çağlayan Köprüsü, 1996'da DSİ tarafından yapılan Kırklareli Barajı suyu altında kalmıştı.

Şebeke suyunun sağlandığı barajın su seviyesinin düşmesiyle 4 yıl önce olduğu gibi köprü yeniden gün yüzüne çıktı.

Baraj suyu çekilince Çağlayan Köprüsü ortaya çıktı

Kırklareli Barajı gibi bölgedeki diğer barajlarda da doluluk oranları geçen seneye göre düşük seviyede seyrediyor.

Kuraklık nedeniyle doluluk oranları her geçen gün azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajda ortalama doluluk yüzde 34'e geriledi.

Baraj suyu çekilince Çağlayan Köprüsü ortaya çıktı

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlarda geçen yılın aynı döneminde 526 milyon 742 bin metreküp su bulunuyordu.

İlkbaharda beklenen yağışın düşmediği, yaz aylarında kavurucu sıcakların yaşandığı Trakya'daki barajlarda su seviyesi azalmaya devam ediyor.

Baraj suyu çekilince Çağlayan Köprüsü ortaya çıktı

Söz konusu barajlarda doluluk oranı son ölçümlerde 380 milyon 549 bin metreküp olarak ölçüldü. 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın ortalama doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'ün gerisinde kaldı.

ETİKETLER
Kırklareli Barajlar Kuraklık
Sıradaki Haber
İstanbul'da bazı metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Ticaret Bakanı Bolat'tan indirim çağrısı
11:44
Bakan Şimşek: Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz
11:38
İran, 2020'de düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirdiğini savundu
11:38
Hindistan'da, maytap fabrikasında patlama: 11 ölü
11:33
Meclis, dünyadaki çalışma ve dinlenme sürelerini inceledi
11:34
İsrail ordusu Gazze Şeridi çevresinde kontrolü sağladığını duyurdu
Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2023 tatbikatına katılıyor
Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2023 tatbikatına katılıyor
FOTO FOKUS
Beşiktaş’ta fazla yük taşıyan kamyon kameraya yansıdı
Beşiktaş’ta fazla yük taşıyan kamyon kameraya yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ