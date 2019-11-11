Devlet okulunda lise öğretmeni ama hesabındaki para 1 yılda 10 kat arttı. Darbe girişiminden sonra gözaltına alındı, ihraç oldu, tutuklandı. OHAL Komisyonu'na başvurdu. Komisyon öğretmenin Bank Asya hesaplarından FETÖ'ye destek paralarını faize koyduğunu, ham altın hatta arsa aldığını tespit etti. Talimatla Bank Asya'ya destek parası gönderenlerin dekontlara yazdığı notlar da Komisyonun özel yazılımına takıldı.

"Talimata istinaden" deyip sözde talimatın geldiği tarihlerde Bank Asya'ya para yatırdılar. Dekontlara bir de not eklediler. Kiminde "Zalimler için cehennem" yazıyordu, kiminde "Safımız belli olsun diye" İhraç olunca bu kez çaldıkları kapı OHAL Komisyonu oldu. Komisyon o notları merceğine aldı.

OHAL Komisyonu çok yönlü incelemesinde başvurucuların Bank Asya hesap bilgilerine ulaştı. 41 lira yatıran da vardı 45 bin yatıran da. Hepsi de "Bank Asya'ya hep destek tam destek" notları ile para yatırmışlardı.

Komisyona başvuran 27 bin 298 kişi başka bankadan kredi kullandı. 11 bin 516'sı akabinde paraları Bank Asya'ya yatırdı. Veriler incelendiğinde Komisyona başvuran 27 bin 298 kişinin başka bankadan kredi kullandığı ve bunların 11 bin 516'sının BankAsya'ya destek mahiyetinde para yatırdığı görüldü.

Ş.K örgüt adına hesabında para toplayan FETÖ'nün sözde bölge muhasebecilerinden biriydi. 31 Aralık 2013'te 315 bin lira olan Bank Asya'daki hesabı sadece bir yılda 3,5 milyona çıktı. Fark edilmesin diye parayı farklı hesaplara böldü. FETÖ elebaşından talimatın geldiği 2014'ün Ocak ayında 85 bin, Eylül ayında 54 bin, 2015 Ocak ayında da ise 1 milyon 270 binlik üç hesaba ayırdı. Ayrıca; kendisi gibi öğretmen olan eşini, reşit olmayan iki çocuğunu, üç kardeşini ve babasını kullandı.

Onlar adına da Bank Asya'da hesap açtı. 315 bin lira olan Bank Asya hesabı 1 yılda 3.5 milyona ulaştı. Paraları 111 ayrı katılım hesabına böldü. Her hesabı aylık aylık faize koydu. Ham altın, gayrimenkul, döviz aldı.

Hesaplarını ayırmakla kalmadı, o hesapları 111 farklı katılım hesabına böldü, paraları birer aylık faize koydu. Üstelik hesaplar sadece Türk lirası değildi. Altın ve döviz hesaplarında yüklü meblağlar vardı. Para çıkışları da yine döviz ve gayrimenkul alımı ile yapılıyordu.

Ş.K görünürde İstanbul'da devlet okulunda çalışan bir lise öğretmeniydi. Darbe girişiminden sadece 20 gün sonra gözaltına alındı. Kakao talk kullanıcısı olduğu belirlenen ve FETÖ'nün iltisaklı olduğu derneklerde aktif üyeliği bulunan Ş.K hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl hapis cezası aldı. OHAL Komisyonu'na başvurdu. Komisyon Bank Asya hesapları incelemesinde gözettiği kriterleri devreye koydu. Hesap FETÖ elebaşının talimatına istinaden örgüt adına mı açıldı yoksa olağan bankacılık faaliyeti miydi? Bu ayrımı yapmak için OHAL Komisyonu bir yazılım geliştirdi. Dekontlara yazılan notlar da o yazılımla tespit edildi. Yapılan incelemede açılan hesabın ve toplanan paraların örgüte destek amacı taşıdığı tespit edildi. Komisyon başvuruyu reddetti.

Bir gizli tanığın ifadesine göre Ş.K'nın altında çalışan 4-5 muhasebeci daha vardı. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki paraları ilk elden onlar topladı. Paraları hesabında biriktiren Ş. K iddianameye göre örgütün sözde Kırklareli sorumlusu Salih Zeki Velioğlu ile de dirsek temasındaydı.

Gizli tanık hangi ülkeye ne kadar para gönderileceğini ya da para çıkışının; bir iş adamının yatırımı gibi mi yoksa bir dernek üzerinden mi yapılacağı gibi kararların ona ait olduğunu ifade etti.

Kaynak: TRT Haber