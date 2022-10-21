2 gün önce Kapadokya'daki Zelve Ören Yeri mevkiinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yapmıştı.

Balondaki turistlerden İspanya vatandaşları Maria Christiana Baltrons ile Dolors Masana hayatını kaybetmiş, Josefa Franco Gıl, Lourdes Beltran Sole ve Maria Mercedes Rier yaralanmıştı

Yaralılardan Josefa Franco Gıl, Özel Versa Hastanesi’nde yoğun bakımda. Özel Kapadokya Hastanesi’ndeki Lourdes Beltran Sole ile Nevşehir Devlet Hastanesi’ndeki Maria Mercedes Rier’in tedavileri ise normal serviste devam ediyor.

Gözaltına alınan balon pilotu Moustafa Mohamed Amin Khelidy ise tutuklandı.

Turistler 21 kişilik kafileyle gelmiş

Kazada yaşamını yitiren 2 kadın turistin İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Llorent De Mar kasabasında yaşadığı ve 21 kişilik kafileyle Kapadokya'ya geldiği belirlendi.

Otopsi işlemleri tamamlanan kadınların cenazeleri, bugün ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı. Kara yolu ile Ankara'ya götürülen cenazeler, hava yoluyla ülkelerine gönderilecek.

"İniş pozisyonunu almadılar"

Olayın ardından tutuklanan balon pilotu Khelidy'nin evli olduğu ve yaklaşık 10 yıldır Kapadokya'da balon pilotluğu yaptığı tespit edildi.

Khelidy'nin verdiği ifadede "Zelve Ören Yeri mevkiinden sabah saat 07.25'te 28 yolcu ile birlikte havalandık. Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun sonunda Kilik bölgesinde inişe geçtik. Balon ile inmeden önce yolculara gerekli uyarıları yaptım. İniş pozisyonu kuralına uymalarını söyledim. 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için sepetten düştü. Maalesef kendileri iniş pozisyonunu alamadılar" dediği öğrenildi.

Khelidy'nin avukatının tutukluluk durumuna itiraz ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden 2 kişi ile aynı tura katılan diğer kadın turistlerin, bütün güvenlik kurallarına uyduklarını söyledikleri bildirildi.