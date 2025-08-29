Açık 21ºC Ankara
AA 29.08.2025 05:29

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası

A.B. idaresindeki kamyon, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ne giriş sapağında, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsü, tır ve otomobile çarptı.

Kazada, kamyon sürücüsü A.B. ile diğer araçlarda bulunan Z.V.M, A.V.M. ve M.M. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.B. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir İtfaiye Trafik Kazası
