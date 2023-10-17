Balıkesir'de tır devrildi: Yol 9 saat trafiğe kapandı

Gönen’den Bandırma istikametine giden İbrahim Gül idaresindeki tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kara yolu 9 saat ulaşıma kapalı kaldı
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise yolu araç trafiğine kapattı.
Gönen-Bandırma kara yolu, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve tırın bölgeye getirilen vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından 9 saat sonra trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.