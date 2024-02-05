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Türkiye
AA 05.02.2024 02:26

Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, güvenlik güçlerine ait bölgelerin keşif, gözetleme, koordinatlarını ve fotoğraflarını kendilerinden sorumlu Suriye'de bulunan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yapanlara gönderdikleri tespit edilen zanlılara yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Suriye uyruklu H.E.C. ile İ.E.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise salıverildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 gün önce güvenlik güçlerine ait bölgelerin keşif, gözetleme, koordinatlarını ve fotoğraflarını kendilerinden sorumlu Suriye'de bulunan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yapanlara gönderdikleri tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonda, Suriye uyruklu 6 kişi yakalanmıştı.

Ayrıca, şüphelilerin ikamet ettikleri kağıt ayrıştırma fabrikasındaki konteynerde kalan ve kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 9 Suriye uyruklu İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

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