Balıkesir'de tarihi eser operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir araçta tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı.

Balıkesir-İzmir karayolundaki uygulama noktasında aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı "Tevrat olarak bilinen obje"yi ele geçirdi.



Operasyonda, İzmir'de polis memuru olarak görev yapan M.K (46), Manisa Kayapınar Mahallesi muhtarı F.E (44) ve Manisa'da müteahhitlik yaptığı belirlenen A.E (58) gözaltına alındı.

Kaynak: AA