Balıkesir'de öğretmenlere toplu ulaşım indirimi

Bandırma ilçesinde, Bandırma, Manyas, Erdek, Marmara ve Gönen’deki öğretmenlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı açıklamada, 24 Kasım itibarıyla tüm öğretmenlere indirimli tarife uygulanacağını bildirildi.

Yılmaz, Bandırma’dan Balıkesir’e giden bir öğretmenin 130 lira yerine yüzde 69 indirimle 40 lira ödeyeceğini belirterek, "Bundan sonra sürekli böyle olacak. Aradaki farkı da Büyükşehir Belediyesi olarak sübvanse ederek şoför esnafımızı da mağdur etmiyoruz. Öğretmenlerimiz kimlik kartlarıyla alacağı akıllı kartla Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde indirimli binecek." ifadesini kullandı.

Ayrıca Yılmaz, öğretmenlerin Büyükşehir Belediyesine ait OnHann otel ve restoranlar ile Balbucks’ta akıllı kartlarını göstererek yüzde 20 indirimli yararlanacağını ifade etti.

17 bin 689 öğretmen faydalanacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 801 ilkokul, ortaokul ve lisede görevli 15 bin 225 öğretmen, özel okul, kreş, etüt merkezi gibi 169 özel eğitim kurumunda görev yapan 2 bin 69 öğretmen, farklı müdürlüklerde görevli 395 usta öğretici olmak üzere 17 bin 689 öğretmene toplu ulaşımda yüzde 59 ila yüzde 76 indirimden yararlanacak.

Öğretmenler, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından 11 lira yerine yüzde 40,91 indirimle 6,5 lira ödeyerek faydalanacak.

Esnaf tarafından işletilen dolmuş taksi ve minibüslerde 13 lira ödeyerek ulaşım hizmetinden yararlanırken, bu ücret üzerinden yüzde 30,77 indirimle 9 lira indirime gidildi.