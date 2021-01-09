Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 04:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de kumar oynayan 17 kişiye 86 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 17 kişiye 86 bin 693 lira ceza kesildi.
Jandarma ekipleri, Altınoluk Mahallesi Akçam Caddesi'nde bir eve, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Kumar oynayan 17 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, evde iskambil kağıtları ile 13 bin 650 lira ve 600 dolar ele geçirdi.
Covid-19 tedbirlerini ihlal eden bu kişilere toplam 86 bin 693 lira ceza verildi.
Ev sahibi C.Y. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Bursa'da sazlık alanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz