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Balıkesir'de kısıtlamaya uymayan 387 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 387 kişiye para cezası kesildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 24 il arasındaki Balıkesir'de, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 387 kişiye, 392 ila 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası kesti.
Etiketler: koronavirüs balıkesirSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:06
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