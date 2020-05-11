Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerine azami derecede uyulması ve bu süreçteki ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

COVID-19 salgınının önlenmesi için sürdürülen mücadelede üretmeye devam ettiklerini anlatan Büyükılıç, bu süreçteki en önemli ihtiyaçlardan dezenfektanı KASKİ Genel Müdürlüğü, maskeleri ise KAYMEK kanalıyla ürettiklerini, halkın ihtiyaçlarını asgari düzeye indirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK'in maske üretimine hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Büyükkılıç, toplam üretilen maske sayısının 400 bini aştığını, üretilen maskeleri başta sağlık kuruluşları ve güvenlik güçleri olmak üzere ihtiyaç duyulan kurum ve kuruluşlara gönderdiklerini, ayrıca odalar vasıtasıyla esnafa, zabıta birimleri vasıtasıyla da vatandaşlara maske dağıtımı yaptıklarını kaydetti.