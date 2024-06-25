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Türkiye
AA 25.06.2024 18:23

Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Balıkesir'in üç ilçesindeki kırsal alanlarda çıkan yangınlardan ikisi kontrol altına alındı.

Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]

Bandırma'nın Danaveli Mahallesi, Karesi'nin Fethiye Mahallesi ve Burhaniye'nin Yunuslar Mahallesi'nin kırsal alanlarında ot yangını çıktı.

Hem karadan hem havadan ekiplerin sevk edildiği bölgelerde yangınları kontrol altına alma çalışmalarına başlandı.

Danaveli'deki yangına 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 30 personel müdahale ediyor.

Fethiye'deki yangın söndürme çalışmalarında ise 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 25 personel görev alıyor.

Ekiplerin müdahalesiyle Karesi ve Burhaniye ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Bandırma ilçesindeki yangına müdahale devam ediyor.

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