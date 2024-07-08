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Türkiye
AA 08.07.2024 18:00

Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 46 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 46 gözaltı

Jandarma’nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Karesi, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 37 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 46 şüpheliye ait ev ve eklentileri ve kullandıkları araçlara operasyon yapıldı.

Operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 350 adet sentetik uyuşturucu hap, 179 kök kenevir bitkisi, 48 gram metamfetamin, 48 gram kubar esrar, 43 gram bozai, 15 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 33 adet fişek ve 2 adet dijital materyal (cep telefonu) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 46 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Balıkesir’de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 224 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 şüpheli olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 224 şüpheli yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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