Balıkesir'de 6 katlı apartmanda yangın

Çayiçi Caddesi'ndeki 6 katlı Örs Apartmanı'nın ikinci katındaki daireden dumanların çıktığını fark eden bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, dairedeki yangına müdahale etti.

Tedbir amacıyla tahliye edilen daire sahipleri kısa süreli panik yaşadı.

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.