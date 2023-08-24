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Türkiye
AA 24.08.2023 06:46

Balıkesir'de 6 katlı apartmanda yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Balıkesir'de 6 katlı apartmanda yangın

Çayiçi Caddesi'ndeki 6 katlı Örs Apartmanı'nın ikinci katındaki daireden dumanların çıktığını fark eden bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, dairedeki yangına müdahale etti.

Tedbir amacıyla tahliye edilen daire sahipleri kısa süreli panik yaşadı.

Balıkesir'de 6 katlı apartmanda yangın

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

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