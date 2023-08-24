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Türkiye
TRT Haber 24.08.2023 06:23

Aşırı sıcaklar sürecek mi? İşte tahminler...

Sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar kaydedilecek. Önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde yer yer yağış bekleniyor.

Aşırı sıcaklar sürecek mi? İşte tahminler...

Kavurucu sıcaklar yurt genelinde bu hafta da etkili olacak.

Meteoroloji, önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklıkların yine mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyor.

Yağmurla birlikte sıcaklık da düşecek

Bazı bölgelerde ise yağış geçişleri bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım yağış görülecek bölgelerle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Ülkemizin kuzey doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklarla olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini tahmin ediyoruz."

Yağışların sadece Karadeniz'de görülmeyeceğini, batı kesimlerde de yağış beklentisi olduğunu aktaran Yıldırım, "Önümüzdeki günlerde Ege, Göller yöresi ve Çanakkale, Balıkesir kıyılarında özellikle pazar günü öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Bununla birlikte yağış alan bölgelerimizde hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normalleri civarına ineceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

3 büyük ilde hava sıcaklığı

Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar 35 derece civarında seyredecek. İstanbul'da ise termometreler 32 dereceyi gösterecek.
 

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