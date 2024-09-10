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Türkiye
AA 10.09.2024 17:03

Balıkesir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 33 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı.

Balıkesir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan planlı istihbarı çalışmalar sonucunda, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ndeki Şeytan Sofrası mevkisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 düzensiz göçmeni ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

Operasyonda göçmenleri taşımakta kullanılan 1 panelvan araç, 1 şişme bot, 1 bot motoru, 3 pompa, suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira nakit para ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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