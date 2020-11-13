İvrindi Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gökçeyazı ve Büyükyenice mahallelerinde bazı kişilerin COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Bu kişilerle çok sayıda temaslının da bulunduğu mahallelerde hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 14 hanede karantina uygulanmasına karar verildi.