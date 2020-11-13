Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de 14 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahallede bulunan 14 hane, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İvrindi Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gökçeyazı ve Büyükyenice mahallelerinde bazı kişilerin COVID-19 testleri pozitif çıktı.
Bu kişilerle çok sayıda temaslının da bulunduğu mahallelerde hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 14 hanede karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 23:12
Son Haberler
- 23:20
- 23:19
- 23:07
- 23:02
- 22:40
Sıradaki Haber
İzmir'de OSB'lerde mesai 07.00'de başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz