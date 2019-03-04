Balıkesir merkezli 26 Şubat'ta İzmir, Ankara ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 75 şüpheliden 35'inin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla, 1'i savcılık tarafından, 1'i ise sağlık sorunları sebebiyle salıverildi. Farklı dosyalarla bağlantısı bulunan 3 şüpheli de Ankara'ya gönderildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan 40 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Bu arada söz konusu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 1 şüphelinin farklı bir suçtan tutuklu bulunduğu öğrenilirken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt adına halen faaliyet yürüten, daha önce tutuklanıp tahliye edilen, firari durumda olup örgüt evlerinde saklandıkları belirlenen, aralarında sözde güncel il sorumlusu, ilçe sorumluları, sohbet grubu üyeleri, örgüt üyelerine maddi destek sağlayan esnaf, firari durumdaki örgüte müzahir dershaneler genel müdürü, görevinden ihraç edilmiş binbaşı ve komiserlerin de olduğu 79 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

26 Şubat'ta Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Ankara ve Çanakkale'de 85 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, operasyonlarda 75 şüpheli gözaltına alınmış, hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 şüphelinin de başka bir dosyadan tutuklu bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA