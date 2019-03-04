Adilcevaz-Erciş kara yolunun 23. kilometresinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenleri taşıyan Yavuz Tavşan yönetimindeki minibüs, Mecit Orak'ın kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Tavşan ile Orak'ın yanı sıra minibüste bulunan Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmenden 20'si yaralandı.
Ambulans ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Tavşan, ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı düzensiz göçmenler de yapılan kontrollerin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA