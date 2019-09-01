Kocaeli

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, törenle denize açıldı.

Ereğli Limanında düzenlenen törende hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağı öncesinde dualar ederek av sezonunun bereketli geçmesini diledi.

Trabzon

Trabzon'da, "vira bismillah" diyen balıkçıların katılımıyla su ürünleri avcılık sezonu açılış töreni düzenlendi.

Törene, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığından Teğmen Serkan Kartal ve vatandaşlar katıldı.

Ordu - Giresun

Ordu ve Giresun'da balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır ve küçük balıkçı tekneleri denize ağlarını bıraktı.

Gece saatlerinde "vira bismillah" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar ilk ağlarda istavrit avladı.

Tekirdağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 2019-2020 sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Bursa

Bursa’da 2019 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu Gemlik'te yapılan törenle açıldı.

Törene Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Mustafa Akkaşoğlu, ilçe ve şube müdürlüğü personelleri, balıkçılar ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA