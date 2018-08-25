  • 25 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.012
    EURO 6.983
  • BIST 90185.99
    ALTIN 233.046
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bal ormanı sayısı 424'e ulaştı

Bal ormanı sayısı 424'e ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) uygulanan "Bal Ormanları Eylem Planı" ile üretime verilen destek kapsamında, Türkiye'nin bal ormanı tesisi 424'e çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bal ormanı sayısı 424e ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğünün 2013 yılında başlattığı ve 2017'de son bulan eylem planının, süresi uzatıldı. 2018-2019 yıllarında da devam edecek plan kapsamında bu yıl 28 bal ormanı kuruldu.

Bal üretim miktarını, kovan başına düşen bal verimini artırmak ve arıcılık sektörünü desteklemek maksadıyla hayata geçirilen Bal Ormanları Projesi ile Türkiye son 10 yılda dünya bal üretiminde 6. sıradan 2. sıraya yükseldi.

108 bal ormanı daha kurulacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Arıcılık, biyolojik çeşitliliğimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında, sürdürülebilir gıda güvenliği ve aynı zamanda topraklarımızın büyük bir kısmını tehdit eden erozyonun önlenmesi bakımından çok önemli bir faaliyettir.

Ülke genelinde bugüne kadar tesis edilen 424 bal ormanı sayısını artırmayı hedefliyoruz. Eylem planı kapsamında 2018-2019 yıllarında toplam 108 bal ormanı daha kuracağız."

Bal ormanlarının kurulmasıyla, verimsiz alanlardan yararlanılacak, ekolojik denge gözetilecek, verimli üst topraklar erozyona karşı korunacak, orman köylüsüne ekonomik açıdan katkı sağlanacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: bal ormanı, tarım ve orman bakanlığı, Bekir Pakdemirli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER