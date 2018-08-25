  • 25 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.012
    EURO 6.983
  • BIST 90185.99
    ALTIN 233.046
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İçişleri Bakanı Soylu'dan taziye ziyaretleri

İçişleri Bakanı Soylu'dan taziye ziyaretleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İçişleri Bakanı Soyludan taziye ziyaretleri

Balıkesir'den helikopterle Yalova'ya geçen Bakan Soylu'yu Atatürk Stadyumu'nda Vali Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak karşıladı.

Soylu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski DYP Yalova İl Başkanı Fikri Turgut'un Bahçelievler Mahallesi Fatih Caddesi'nde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çocuklara hediyeler de dağıttı

Ziyaret sırasında vatandaşlarla selamlaşan Soylu, çocuklara hediye verdi.

Soylu daha sonra babası Bedri Demirel'i kaybeden İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel'in İsmet Paşa Mahallesi'ndeki evine gitti.

Yaşar Demirel'e taziye dileklerini ileten Soylu, daha sonra helikopterle kentten ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova, taziye ziyaretleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER