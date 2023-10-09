Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 09.10.2023 11:29

Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı

Bakırköy'de hastane bahçesinde bulunan baz istasyonu alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken hastane çevresinde kısa süreli panik oldu.

Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı
[Fotograf: DHA]

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki baz istasyonunda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile yangına müdahale etti.

Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı

Hastaneye gelenler kısa süreli panik yaşarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken baz istasyonunda hasar oluştu.

Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı

Otomobilini son anda kurtaran Recep Akar, "Arabamı park ederken bir sıcaklık hissettik, başka birisi bizi uyardı. 'Yangın var, direk yanıyor arabanı ileriye al' dedi. Son anda arabamı kurtardım. Baz istasyonu yanmış. Direğin içindeki kablolar yanmış, sonradan fark ettik" diye konuştu.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Adıyaman'da kırsal konutların yapımı sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:54
Alanya'da orman yangını
12:53
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
12:50
Fahrettin Altun'dan dini hoşgörü paylaşımı: Her zamankinden daha fazla ihtiyaç var
12:44
Lübnan: Hizbullah'tan İsrail'e saldırmama konusunda şartlı güvence aldık
12:48
İnternet reklamcılığı gelirleri 1,6 milyar dolara yükseldi
12:43
İstanbul'daki kilise açılışı dünya basınında
10 yaşında tüm ailesini kaybetti...
10 yaşında tüm ailesini kaybetti...
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu hedefi tam isabetle vurdu
Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ