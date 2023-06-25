Bakımını üstlendiği 28 ineği çaldı

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde besicilik yapan Bilal Budak, çiftliğindeki 28 adet ineğin çalındığını öğrenince, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu.

Olayın aydınlatılması için JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir çalışma başlatıldı.

Mahalle giriş çıkışı ve güzergahtaki kamera kayıtlarını titizlikle inceleyen JASAT dedektifleri, hırsızlığı çiftlikte hayvanların bakımıyla ilgilenen Mümtaz S'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Bilal Budak'ın çiftlikten uzaklaşmasını fırsat bilen Mümtaz S, hayvan nakil aracı kiralayarak, 3,5 milyon lira değerindeki 28 tane ineği arkadaşı İsmail E. ile birlikte araca yükledi. Şahısların hayvanları, Levent B. ve Emre S'ye sattıkları belirlendi.

Büyükbaş hayvanlar, Bekili ilçesine bağlı Sırıklı Mahallesi'ndeki başka bir çiftlikte bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Şüpheli tutuklandı

Hayvan hırsızlığı olayına karışa 4 şüpheli, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola sevk edildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamalarında bakıcı Mümtaz S'nin 4, arkadaşı İsmail E'nin 8 ve Emre S'nin 7 ayrı suç kaydının olduğu, Levent B'nin ise suç kaydını bulunmadığı anlaşıldı.

Adliyeye sevk edilen Mümtaz S. 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı İsmail E. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli hakkında ise 'Hırsızlık malı satın almak' suçundan işlem yapıldı.

"2 gün sonra 28 adet ineğimi eksiksiz olarak teslim aldım"

Kurban Bayramı öncesinde 3,5 milyon liralık büyük bir vurgunun önüne geçen JASAT ekiplerine teşekkür eden besici Bilal Budak, "Kaklık Mahallesi’ndeki evimden 28 adet ineğim çalındı. Durumu hemen Denizli İl Jandarma Komutanlığımıza bildirdim. JASAT ve Honaz jandarmasının titiz çalışması sonucu 2 gün sonra 28 adet ineğimi eksiksiz olarak teslim aldım. Ellerine sağlık, çok kısa sürede hayvanlarımı ve hırsızlığı yapanları buldular. İl Jandarma Komutanlığımıza çok teşekkür ederim" dedi.