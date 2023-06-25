Açık 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 25.06.2023 07:00

Küçükçekmece’de çatısı yanan ev kullanılamaz hale geldi

İstanbul Küçükçekmece’de tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Çıkan yangında evdekiler son anda kurtulurken, ev kullanılamaz hale geldi.

Küçükçekmece’de çatısı yanan ev kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: İHA]

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesindeki tek katlı bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangının diğer binalara sıçramasını önleyerek müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Evinin kullanılamaz hale geldiğini gören ev sahibi kadın oğlunun yardımıyla ayakta durabildi. Kadın tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.

Hayati tehlikesi olmayan kadın ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:51
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar 25'inci haftasında devam ediyor
04:34
Ahırkapı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
04:07
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip duvara çarptı: 2 ölü
03:35
Otomobilin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti
03:16
İstanbul Valisi Gül, bayram öncesi polis merkezlerini ziyaret etti
03:10
Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı
Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı
Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı
FOTO FOKUS
Rusya'da gerilimi düşüren adım: Wagner ile Putin anlaştı
Rusya'da gerilimi düşüren adım: Wagner ile Putin anlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ