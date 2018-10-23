Bakanlıktan okul kantinlerine sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının gıda konusunda tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla çalışmalarını büyük titizlikle ve aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Bakanlıkça, ülke genelinde 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başladığı 17 Eylül'den bugüne kadar eğitim ve öğretim kurumları bünyesindeki 10 bin 728 kantin, yemekhane, kafeterya, büfe ve çay ocağının denetlendiğini ifade eden Pakdemirli, bu denetimler sonucu 8 işletmeye idari yaptırım uygulandığını belirtti.

Pakdemirli, gerçekleştirilen denetimlerde bu yerlerin genel ve özel hijyen şartlarının tespitinin yapıldığını ve satılan gıdaların Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğunun kontrol edildiğini vurgulayarak, "Bu işletmelerin belge ve kayıt kontrolleri, gıda satışına uygun asgari şartları taşıyıp taşımadıkları, satışını yaptıkları gıdaların bozulmuş, kokuşmuş, ambalajı ürüne zarar verecek şekilde hasar görmüş, son tüketim tarihini geçmiş ürünleri satıp satmadıkları kontrol edilmiştir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, özellikle büyüme ve gelişim evresi olan okul çağında sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, zihinsel ve bedensel gelişimleri açısından çok önemlidir. Bu nedenle zamanlarının büyük bir kısmını geçirdikleri okullarda bulunan gıda işletmelerinin resmi kontrollerine ve öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesine hassasiyet gösterilmektedir" dedi.

Kantinler için hijyen eğitimi

Bakanlıkça okullardaki kantin, yemekhane, kafeterya, büfe ve çay ocaklarının ihbar ve şikayetler dışında her eğitim-öğretim döneminde en az 1 kez olmak üzere yılda asgari 2 kez denetlendiğine dikkat çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca en hassas tüketici gruplarından olan öğrencilerin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesine yönelik 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 81 ilde bin 291 eğitim verilmiş, 107 bin 625 öğrenciye ulaşılmıştır. 2023 yılına kadar sürecek eğitimlerle ülkemizde bulunan tüm okullarda öğrenim gören çocuklarımızın eğitim alması hedeflenmektedir. Ayrıca bakanlığımızca kantinlerde çalışan bütün personel için hijyen eğitimi alma şartı getirilmiş olup, bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde 45 bin 29 kantin çalışanı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeli eğitilmiştir. 2015 yılının başından itibaren de hijyen eğitimi almamış kişilerin kantin ve yemekhanelerde çalışmasına izin verilmemektedir."

Tüketiciler ve özellikle çocukların sağlığının en üst düzeyde korunması ve sağlıklı bir toplumun oluşturulması adına gelecek dönemde de çalışmalarının aralıksız süreceğine işaret eden Pakdemirli, velilere de çağrı yaptı. Pakdemirli, "Çalışmalarımıza destek olabilmek adına birer tüketici olan siz velilerin ve çocuklarınızın okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka bakanlığımızın 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesi denetimlerimize önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: AA