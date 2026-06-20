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Türkiye
AA 20.06.2026 17:39

Bakanlıktan içeriğinde ormangülü bulunan ürünlerin tüketimine karşı uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, içeriğinde ormangülü (Rhododendron spp.) bulunduğu belirtilen ürünlerle ilgili olarak tüketiciyi uyardı.

Bakanlıktan içeriğinde ormangülü bulunan ürünlerin tüketimine karşı uyarı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında Karadeniz Bölgesi'nde doğal olarak yetişen ve halk arasında orman gülü veya komar olarak bilinen Rhododendron türlerine ait çiçeklerin, reçel ve benzeri ürünlerin hazırlanmasında kullanıldığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Doğada yetişen bitkilerin gıda olarak kullanımının, bitkinin türüne, kullanılan kısmına, hazırlanma şekline ve tüketim miktarına göre farklılık gösterdiğine dikkatin çekildiği açıklamada, bir bitkinin doğal ortamda yetişmesinin, yöresel olarak bilinmesinin tek başına o bitkinin gıda olarak güvenilir şekilde kullanılabileceği anlamına gelmediği vurgulandı.

Açıklamada, ​​​​​​​Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu tarafından hazırlanan "Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Listesi"nde ve Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nde Rhododendron türlerinin bulunmadığına işaret edildi.

Ormangülü meyvesinin güvenilirliğine dair Tarım ve Orman Bakanlığınca değerlendirme yapılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi değerlendirmesi ve bu konudaki diğer literatür bilgileri incelendiğinde, bu bitkinin güvenilir olmadığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, içeriğinde orman gülü-komar çiçeği bulunduğu belirtilen reçel, şurup, macun, çay ve benzeri ürünlerin satın alınmaması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Şüpheli ürün ve satışlara ilişkin bildirimlerin, Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması'nda yer alan 'Çek-Gönder' özelliği üzerinden fotoğraf ve konum bilgisi eklenerek yapılması mümkündür."

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda
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