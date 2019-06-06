Çevre ve Şehircilik Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Ege Bölgesi’nin sulamadaki en büyük can damarlarından Gediz Nehri'nin kimyasal atıklar dolayısıyla renginin siyaha dönmesi ve kötü kokular yaymasına ilişkin şikayetler üzerine, Bakan Murat Kurum'un talimatıyla Gediz Havzası sınırları içerisinde kalan illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetim çalışmaları başlatılması için bölgeye ekipler gönderildi.

Atık su numuneleri alınarak gerekli analizler yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında ekiplerce, bölgedeki organize sanayi bölgeleri, müstakil sanayi tesisleri ve belediyelere ait atık su arıtma tesisleri denetlenecek ve Bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvarlar tarafından bu arıtma tesislerinden atık su numuneleri alınarak gerekli analizler yapılacak.

Bu denetim ve analiz sonuçlarına göre çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak atık su deşarj etmek suretiyle çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilenler hakkında uygulanacak idari para cezalarının yanı sıra 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında adli süreç başlatılacak.

Kaynak: AA