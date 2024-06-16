Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.06.2024 21:57

Bakan Yerlikaya'dan şehit Astsubay Kaya'nın ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 Ekim 2023'te Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın ailesini ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya'dan şehit Astsubay Kaya'nın ailesine ziyaret

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Kaya'nın, 12 Ekim 2023'te Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde düzenlenen Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda şehit düştüğünü anımsattı.

Bakan Yerlikaya'dan şehit Astsubay Kaya'nın ailesine ziyaret

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit Astsubay Kaya'nın ailesini Konya'daki evinde ziyaret ettiklerini belirten Yerlikaya, "Şehidimizin makamı ali olsun. Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Konya Ali Yerlikaya Şehit Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 bin kişi kurban keserken yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 bin kişi kurban keserken yaralandı
21:06
İsviçre: Zelenskiy kesinlikle ikinci bir zirve düzenleme niyetinde
20:42
İsrail bayramda da saldırdı
21:34
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
20:33
Zelenskiy: İkinci Barış Zirvesi'ni düzenlemek isteyen ülkelerle görüşmelere başladık
19:57
Bakan Güler: Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik
Diyarbakır'da bir besici sıcaktan etkilenen mandalarını derede serinletiyor
Diyarbakır'da bir besici sıcaktan etkilenen mandalarını derede serinletiyor
FOTO FOKUS
Jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü
Jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ