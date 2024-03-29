Bakan Yerlikaya: Bizim kodlarımızda bir asalet, bir cesaret vardır

Yerlikaya, Esenyurt'ta AK Parti ilçe teşkilatına ziyarette bulunduktan sonra ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayiciler ve Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin temsilcileriyle bir otelde düzenlenen "İstanbul'un Huzuru Esenyurt'un Huzuru" iftar programında bir araya geldi.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, göreve geldiği ilk günden beri suça karşı verdikleri mücadeleyi kararlılıkla devam ettirdiklerini söyledi.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne iki gün kaldığını anımsatan Yerlikaya, geçen yıl yapılan genel seçimlerin huzur içinde geçtiğini, oy veren vermeyen ayrımı yapmadan, milletin emrinde ve onların gönüllerini hoş tutabilmek için hareket ettiklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı olarak, hukuk ve insan hakları doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, göreve geldiği 4 Haziran 2023'ten beri terör örgütleriyle aralıksız mücadele ettiklerini belirterek, "Bölücü terör örgütünün son çırpınışları olduğunu da görüyorsunuz. Ülkemiz içinde ve dışında, kime sırtını yasladığı umurumuzda değil. Kaç tır silah verildiği yine umurumuzda değil. Nereye saklanırsa saklansın, hava koşulları ne kadar olumsuz olursa olsun umurumuzda değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bize yan bakan terör örgütlerine düz bakacak değiliz." dediğini hatırlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Cesaret kalbi bir haslettir. Korkaklık kalbi bir hastalıktır ve tövbe gerektirir. Bizim kodlarımızda, inancımızda, 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizde bir asalet, bir cesaret vardır. Kim meydan okuyorsa önce 'Akıllı olun ve kimle uğraştığınızı biliyor musunuz?' deriz. Bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz dünyada yoktur. Ama fitne ve bozguncularla da mücadelemiz destansı olur."

Yerlikaya, FETÖ ve DEAŞ'ın da din istismarı yapan terör örgütleri olduğunu, onlara karşı da mücadelelerinin aynı şekilde devam ettiğini anlattı.

Terör örgütlerinin yanı sıra "şehir eşkıyaları" diye tabir ettiği organize suç örgütleriyle de mücadele ettiklerini dile getiren Yerlikaya, 4 Haziran'dan bugüne kadar yerel, bölgesel ve ulusal çapta 421 organize suç örgütünü çökerttikleri bilgisini verdi. Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik operasyonları savcılık ve MASAK ile uyum içerisinde çalışarak yaptıklarını söyledi.

Bakan Yerlikaya, Etiler'deki bir restorana yönelik kurşunlama olayının şüphelilerini de 2 gün sonra yakalayıp adalete teslim ettiklerini, bunu bizzat paylaştığını söyledi.

İstanbul'da 10 ayda 52 bin narkotik şüphelisi gözaltına alındı

Çökertilen suç örgütlerinin, MASAK raporu doğrultusunda, savcılıklar aracılığıyla mal varlıklarına da el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, buralardan elde edilen araçların da yine mahkeme kararıyla trafik polislerine devriye aracı olarak tahsis edildiğini, bu durumun birçok ülkede takdirle karşılandığını anlattı.

Yerlikaya, İstanbul'da son 10 ayda narkotik suçlarına karşı verilen mücadele kapsamında düzenledikleri 6 bin 765 operasyonda 19 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 52 bin 501 şüphelinin de gözaltına alındığını bildirerek, vatandaşlardan, uyuşturucu temini, satışı veya kullanımıyla ilgili bir duyumu, görgüsü, bilgisi veya hissettiği bir durum olduğunda 112'yi aramalarını istedi.

"Kent Uzlaşısı" adı altında yapılan ittifaka işaret eden Yerlikaya, "Biz de diyoruz ki, bize oy veren oy vermeyen ayrımı yapmıyoruz, yapamayız. Sizlerin adına, samimi ve tevazu, sorunlarımızı çözmede cevval, cesur ama istişare ve ortak akıldan uzak durmayan, meseleleri yüz akıyla çözüp onu hizmetle buluşturan, 'ben' diyen değil, 'bunu beraber yaptık' mütevazısıyla, gerçek belediyecilik yapacak arkadaşlarla yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Murat Kurum'un, bu birliği ve beraberliği sağlayacağına inandığını belirterek, 31 Mart'taki seçimde Kurum'a oy istedi.