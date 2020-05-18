Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri'ne (ÇOKİM) 2019'da toplam 24 bin 680 çocuğun geldiğini belirtti. Selçuk, bu çocuklardan 5 bin 584'ünün koruma altına alındığını, 13 bin 355'ini koruma ve bakım altına almadan, sosyal ve ekonomik destek (SED), danışmanlık ve diğer tedbir kararlarıyla desteklenerek, ailelerinin yanına dönüşünün sağladığını açıkladı.

Bakan Selçuk, çocukları koruma altında olan ailelerle de mesleki çalışmalar sürdüğünü ifade ederek şu açıklamayı yaptı: "Geçen yıl, koruma altında olan toplam 3 bin 918 çocuğumuzu da yine ailesine kavuşturduk. Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık."

Aile odaklı hizmetlere verilen öncelik ile artan nüfusa ve refakatsiz yabancı uyruklu çocuk sayısındaki artışa rağmen koruma altına alınan çocuk sayısı düştüğüne dikkati çeken Selçuk, "Temel hedefimiz, ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenerek aile birliğinin korunması ve çocukların öz aileleri ve yakınları yanında desteklenmesi" dedi.