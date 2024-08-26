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Türkiye
AA 26.08.2024 14:06

Bakan Göktaş'tan depremzede Vuslat Rana'ya doğum günü sürprizi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan 9 yaşındaki Vuslat Rana Yaman'a pasta ve hediye göndererek doğum gününü kutladı.

Bakan Göktaş'tan depremzede Vuslat Rana'ya doğum günü sürprizi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz altından çıkarılan Vuslat Rana Yaman, 9. yaş gününde Bakan Göktaş'ı da aralarında görmek istediğine dair davet mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bitlis programına eşlik etmesi dolayısıyla yaş günü kutlamasına katılamayan Göktaş, küçük kıza doğum günü pastası ve hediye gönderdi.

Bakan Göktaş'tan depremzede Vuslat Rana'ya doğum günü sürprizi

Göktaş, Vuslat Rana'ya yeni yaşının mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu.

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Adıyaman Deprem Mahinur Özdemir Göktaş
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