Bakan Göktaş'tan depremzede Vuslat Rana'ya doğum günü sürprizi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz altından çıkarılan Vuslat Rana Yaman, 9. yaş gününde Bakan Göktaş'ı da aralarında görmek istediğine dair davet mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bitlis programına eşlik etmesi dolayısıyla yaş günü kutlamasına katılamayan Göktaş, küçük kıza doğum günü pastası ve hediye gönderdi.

Göktaş, Vuslat Rana'ya yeni yaşının mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu.