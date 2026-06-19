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Türkiye
AA 19.06.2026 15:14

Bakan Çiftçi'den YKS dolayısıyla "milli maç için sokaklarda dev ekran kurulmasın" talimatı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla 81 ilin valiliğinden, Türkiye'nin Paraguay maçının sokaklarda dev ekranlarda izletilmemesini istedi.

Bakan Çiftçi'den YKS dolayısıyla "milli maç için sokaklarda dev ekran kurulmasın" talimatı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Alınan bilgiye göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 06.00'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçının, YKS'ye girecek adayların dikkatinin dağılmasını önlemek amacıyla sokaklarda dev ekranlarda izletilmemesi için 81 ilin valiliğine talimat verdi.

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Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı YKS
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