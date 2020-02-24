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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'daki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için yayımladıkları taziye mesajları dolayısıyla Yunanistan, Letonya, Litvanya Dışişleri Bakanları ve Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekiline teşekkür etti.
İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat Pazar günü saat 08.53'te meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde yıkıma neden oldu, 9 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Çavuşoğlu taziyeler için teşekkür etti
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj'ın, sosyal medya hesabı Twitter'dan depremde hayatını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ve yakınlarına acil şifalar dileyen mesajlar yayımlandı.
Kendisinin de etiketlendiği mesajlara Bakan Çavuşoğlu da yine Twitter'dan cevap vererek teşekkürlerini bildirdi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu iran deprem dışişleri bakanıSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:04
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