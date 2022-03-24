Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 13:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bahçesindeki 30 ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da Hüseyin Karakurt'un bahçesindeki 30 kayısı ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi'nde 10 dönüm arazisi bulunan Hüseyin Karakurt'un bahçesindeki 30 kayısı ağacı kesildi.
Jandarma, ağaçların kim ya da kimler tarafından kesildiğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Etiketler: Malatya
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