Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi'nde 10 dönüm arazisi bulunan Hüseyin Karakurt'un bahçesindeki 30 kayısı ağacı kesildi.

Jandarma, ağaçların kim ya da kimler tarafından kesildiğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.