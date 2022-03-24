Kara yolunun 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi mevkiinde çığ düşmesi sebebiyle Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yoğun kar ve tipi yüzünden dünden beri ulaşıma kapalı olan yolun açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, özellikle tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor.