Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 12:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Baklavacıların Ramazan telaşı başladı
[Fotoğraf: İHA]
Baklavacılarda Ramazan Ayı telaşı başladı. Firmalar Ramazan Ayı için siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.
Ramazan Ayı'na sayılı günler kala Bursa'da baklava imalatçılarında tatlı telaş başladı. Ramazan Ayı'nda gelecek yoğun siparişi yetişmek isteyen tatlıcılar, gece gündüz çalışıyor.
Baklavaları açıp tepsilerde hazırlayan firmalar 4 bin tepsi baklava açtı. Ramazan Ayı'nda gelen siparişle birlikte satışa sunulacak.
Bursa'da bir firma Ramazan Ayı'nda baklavalarına zam yapmama kararı aldı. Cevizli baklavaları 60 ila 80 lira arasında satışa sunarken fıstıklı baklavaları ise 110 ila 150 lira arasında satıyor.
Etiketler: Ramazan Ayı
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