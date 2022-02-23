Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 7 katlı iş hanının giriş katındaki tekstil malzemelerinin konulduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Soğutma çalışması yapılıyor

İtfaiye ekipleri yangına müdahale için iş yerinin kepenklerini motorlu testereyle kesti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangını soğutma çalışması yapılıyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çevrede bekleyen vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri müdahale ederek, vatandaşları ayırdı.

Fatih Mahallesi Cami Caddesi üzerinde bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise tazyikli su sıkarak yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.