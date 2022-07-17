Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 03:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bağcılar’da silahlı saldırı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Bağcılar'da maskeli bir grup sokakta oturan 3 kişiye silahla saldırdı. Saldırıda, 3 kişi yaralandı.
Yenigün Mahallesi'nde meydana gelen olayda, maskeli bir grup sokağın başında otomobilden indi. Silahlı grup, sağlık ocağı önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobiller de zarar gördü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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