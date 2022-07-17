Baklacı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.E. ile S.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.Ç'nin pompalı av tüfeğiyle ateş ettiği S.E. yüzünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.E, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kavganın ardından olay yerinden uzaklaşan S.Ç. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu