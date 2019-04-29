İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı.

İntihar eden zanlının Filistin pasaportlu Emekli Tümgeneral Zeki Yusuf Hasan olduğu öğrenildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla yakalanmışlardı

Türkiye'deki temasları şüpheli bulunan iki zanlı, MİT ve İstanbul Emniyetinin ortaklaşa operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Zanlılar, sorgularında da Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yaptıklarını itiraf etmişlerdi.

Yakalananlardan birinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Türkiye'ye geldiğinin belirlendiği iddia edildi. Casusların Cemal Kaşıkçı cinayetindeki bağı da araştırılıyordu.

Gözaltına alınan şahısların, Türkiye karşıtı bir yapı oluşturmak, Türkiye’deki Arap uyruklu şahıslar hakkında bilgi toplamak için Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gönderildiği belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA