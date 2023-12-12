Puslu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.12.2023 20:46

Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

"TCSG-552" sahil güvenlik uçağı Ege Denizi'nde gerçekleştirdiği devriye uçuşunda, Ayvalık açıklarında lastik botla Midilli’ye doğru giden bir grup göçmenin olduğunu belirledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG-907 bot, göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Lastik botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 39 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

ETİKETLER
Balıkesir Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:07
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı 8 bini aştı
21:00
Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda 13 şüpheliden 10'u tutuklandı
20:56
ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
20:43
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
20:41
Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
20:56
Netanyahu, ABD'nin "Gazze Filistinlilere bırakılmalı" görüşüne meydan okudu
Kayacık Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
Kayacık Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
FOTO FOKUS
İsrail saldırıları sırasında yaralanan Rital tedavisi için Türkiye'de
İsrail saldırıları sırasında yaralanan Rital tedavisi için Türkiye'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ