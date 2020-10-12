Anestezi teknikeri Ayşe Karaman davasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, 3 yıl 4 ay hapse çarptırılan doktor Özgür Tarhan'ın uzman doktorlar dışında kimseye verilmediğini bilmesine rağmen ilacı eve getirdiği hatırlatıldı.



İlaç Ayşe Karaman'ın ölümüne yol açtığı için Tarhan'ın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçunu işlediği ifade edildi.



Kararda, "TÜRKSAT inceleme tutanağı, ikamete giriş çıkışı gösteren kamera kayıtları, raporlarda belirtilen Propofol'un etki süresi birlikte değerlendirildiğinde, sanık olay yerinden ayrılırken Ayşe Karaman'ın hayatta olduğu ve ilacı kendisine enjekte ettiğinin kabulü gerekmektedir" denildi.

Çantasında bıraktığı için ceza aldı

Sanık Özgür Tarhan anestezi ilacını getirdiği ve Ayşe Karaman'ın ulaşabileceği şekilde ilaç çantasını ortada bıraktığı için taksirli kabul edildi.

