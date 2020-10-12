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Adana'da 1500 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 1500 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde S.B. ve Ö.B'nin sahte içki ürettiğini belirledi.
Zanlılara ait iş yeri ve ikametlere düzenlenen operasyonda, 6 varilde 1500 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana sahte içkiSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:01
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