Geçen hafta, 10 yaşındaki Ramazan Aslan ve 7 yaşındaki Emine Topbaşı, Altındağ'ın Doğantepe Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Tedavisi tamamlanan çocuklar taburcu edildi.

Aynı bölgede 2 köpek saldırısı daha meydana geldi. Önceki gün akşam saatlerinde evine giden Efran Ege Sepetçi, 3 köpeğin saldırısına uğradı. Arabadan inen kişi tarafından kurtarılan Sepetçi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

12 saat sonra bir saldırı daha

İşe gitmek için evinden çıkan kadın da aynı yerde 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler, bir sürücünün selektör yapıp, kornaya basmasıyla uzaklaştı. Ayağından yaralanan kadın, hastanedeki tedavisinin aradından taburcu edildi.

"Araçtan inen kişi beni kurtardı"

Efran Ege Sepetçi, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra eve giderken bir köpeğin kendisini kovaladığını söyledi:

"Tam kurtuldum derken, pusuya yatan 2 köpek bana saldırmaya başladı. Köpeklerden biri, beni kalça kısmımdan ısırdı. O an çok korktum. Bir araç geldi, araçtan inen kişi beni kenara çekip kurtardı. Daha önce burada bir arkadaşımı daha kovalamışlardı. Hiç böyle bir olay yaşayacağımız düşünmemiştim."

"Hala burada bir sürü köpek var"

Köpek saldırılarından bıktıklarını belirten bir mahalleli, "Daha önce de buralarda çok saldırı oldu. Geliyorlar yalandan toplayıp götürüyorlar. Hala burada bir sürü köpek var. Belediyeden istediğimiz, bunları buradan götürsünler. Herkese saldırıyor bu köpekler" diye konuştu.