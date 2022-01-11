Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Yenişehir ilçesinde dün adliye binası önünde daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır Toplumsal Şiddet
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