Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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