Aydın'da sağanak: Evler ve yollar su altında kaldı

Aydın'da akşam saatlerinde başlayan yağış ilerleyen saatlerde hızını arttırdı. Kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü ve yıldırımlar eşliğinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Evlerin balkonlarında bulunan giderler taştı. İncirliova ilçesinin Sandıklı Mahallesi'ndeki Acarlar yolunu su kapladı. Mahallede bazı evlerin avlusunu ve içini su bastı.

[Fotoğraf: İHA]

Bazı araçlar yolda mahsur kalırken yardıma koşan bir çekicinin sürücüsü kanala düştü. Sürücünün kanala düştüğünü gören çevredeki vatandaş, genci kurtarıp ilk müdahaleyi yaparak hayata döndürdü. Olay yerine sevk edilen ambulans, ölümden dönen genci hastaneye kaldırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Söke'de 2 otomobil su birikintisinde kaldı

Söke ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede su birikintilerine neden oldu.

Sağanak nedeniyle Sanayi Sitesi'nde 2 otomobil su birikintisi içerisinde kaldı. Sürücüler araçlarını bırakarak kendi imkanlarıyla su birikintisinden çıktı.

Belediye ekipleri ise biriken suları tahliye etti.